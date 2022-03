DIANA ARBENINA AND NIGHT SNIPERS Alhambra, 14 mai 2022, Genève.

Alhambra, le samedi 14 mai à 19:00

Pour la première fois en Suisse, des concerts électriques grandeur nature de Diana Arbenina avec le groupe Night Snipers ! Son cœur bat au rythme du rock and roll ! Son énergie dynamise des centaines de milliers de personnes dans le monde entier. Ses chansons respirent l’air, remplissent les poumons d’oxygène musical. “Oxygène” est le nom de la nouvelle tournée de Diana Arbenina avec “Night Snipers”. Son nom sur l’album “O2”, enregistré et publié par les Snipers pendant la période d’auto-isolement. Les chansons “Casino”, “Slow Love”, “Airplane Mode” sont rapidement devenues des succès populaires, Les auditeurs connaissent déjà “Experiment”, et “Rome”, et “The Most Beautiful Gopnik” et, bien sûr, la ballade “A Second Ago”. En plus des nouvelles chansons, vous entendrez bien sûr les meilleures chansons des Night Snipers ainsi que des nouvelles chansons. Rendez-vous les 14 mai à l’Alhambra et le 15 mai 2022 à Zürich. Ecoutez Diana Arbenina, respirez “Oxygène” !

De CHF 69.- à CHF 199.-

AFG Music présente : Diana Arbenina and Night Snipers en concert à l’Alhambra le 14 mai 2022

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:30:00