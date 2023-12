Diamond Dog • Baasta • Midscale / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 19 janvier 2024 19:00, Paris.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Joy Division, The Jesus and Mary Chain & Diiv

DIAMOND DOG (22h30)

(New wave – Dijon, FR)

Une référence évidente à Bowie comme le point de départ d’une réflexion artistique, sensible, tourmentée et foisonnante de références à la culture pop.

La vision dystopique punk et poétique de Diamond Dog commence à prendre forme en 2020 et se concrétise avec le groupe au complet en 2021.

L’écriture et l’interprétation des morceaux puise son identité dans les origines de la new wave de la toute fin des 70’s.

De ce fait, le groupe résonne sur des titres rythmés, dansants, propulsés dans un écrin vaporeux aux sonorités synthétiques où le chorus règne en maitre.

Le quatuor originaire de Dijon, emmené par un chant lead incarné et viscéral, s’exprime ainsi sur scène à travers une atmosphère incandescente empreinte de la fureur des Cramps, des mélodies romantiques de Liszt, de la poésie de Kipling ou du cinéma de Lynch. Le premier album « Usual chronicles » est sorti en mars 2023 sur les labels EMB Blanc et Wave Records.

https://diamonddogfr.bandcamp.com/album/usual-chronicles

BAASTA (21h30)

(Post punk – Friche n’Cheap Records – Arras, FR)

« PAANIC »premier album début 2020. Fans l’un et l’autre de Liam Gallagher qui est au programme du festival Main Square à Arras en juillet 2018, François-Xavier Notel et Yoann Dirryckx tentent le tout pour le tout et s’inscrivent au tremplin du festival pour avoir une chance d’en être car la journée du samedi affiche soldout. Baasta!, alors un an d’existence au compteur, devient l’un des trois

lauréats pour ouvrir le bal du vendredi sur la GreenRoom avant de laisser la place à Roméo Elvis, Pleymo, Jungle et autres Paul Kalkbrenner. Le lendemain soir, nos deux audacieux sont encore là aux premières loges pour applaudir leur Working Class Hero. Tout commence au lendemain de l’élection à la présidence de la République française d’Emmanuel Macron, avec la chanson Le Soir Des Lions ”le matin des couillons” comme étendard et les binômes anglais Sleaford Mods et Slaves pour influences revendiquées.

FFO / Si vous aimez : Sleaford Mods, Slaves, Jacques Dutronc

MIDSCALE (20h30)

(Shoegaze – Paris, FR)

Midscale, c’est le rendez-vous que vous n’oserez jamais avoir. La rencontre latente mais inévitable entre des arpèges aériens et des guitares abrasives qui ne demandent qu’à percer l’aube. Et quand vient enfin l’explosion, la mélancolie bleutée de Midscale s’éclipse pour offrir un shoegaze impérieux et solaire jusque dans ses dissonances les plus profondes.

FFO / Si vous aimez : Diiv et Slowdive

Vendredi 19 Janvier 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



