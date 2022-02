DIAMOND DANCE Le 13ème Art Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

DIAMOND DANCE Le 13ème Art, 8 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 08 mars 2022 au dimanche 10 avril 2022 :

samedi, dimanche

de 17h00 à 18h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h30

payant

Un électrochoc entre le hip-hop et la danse classique, une rencontre improbable mais jubilatoire. Une histoire d’amour entre deux mondes si éloignés et pourtant si proches. Dans ce spectacle entièrement consacré à la danse, à toutes les danses, les codes se mélangent, les musiques se mixent, le talent est toujours là. Pour Marie et Raph, que leurs cultures opposent -l’une est danseuse classique, l’autre ne vit que par le hip-hop- les idées reçues s’entrechoquent mais c’est la sensualité et la performance qui vont mener leur histoire. Deux planètes opposées qui vont se réunir. Diamond Dance est un show magistralement orchestré par une troupe de 20 danseurs qui fait rimer folie, magie et harmonie. Les effets visuels sont inoubliables. Ajoutez-y des musiciens live, alto, violon, violoncelle et c’est une envie de danser communicative qui vous emportera. Et c’est en plein cœur que résonneront les mots de Maurice Béjart qui affirme que « La danse, c’est un minimum d’explications et un maximum d’émotions »… Le 13ème Art Centre commercial Italie deux – Place d’Italie Paris 75013 Contact : 01 48 28 53 53 http://www.diamond-dance.com https://www.facebook.com/DiamondDancethemusical https://twitter.com/diamond_musical Date complète :

2022-03-08T21:00:00+01:00_2022-03-08T22:30:00+01:00;2022-03-09T21:00:00+01:00_2022-03-09T22:30:00+01:00;2022-03-10T21:00:00+01:00_2022-03-10T22:30:00+01:00;2022-03-11T21:00:00+01:00_2022-03-11T22:30:00+01:00;2022-03-12T17:00:00+01:00_2022-03-12T18:30:00+01:00;2022-03-12T21:00:00+01:00_2022-03-12T22:30:00+01:00;2022-03-13T17:00:00+01:00_2022-03-13T18:30:00+01:00;2022-03-14T21:00:00+01:00_2022-03-14T22:30:00+01:00;2022-03-15T21:00:00+01:00_2022-03-15T22:30:00+01:00;2022-03-16T21:00:00+01:00_2022-03-16T22:30:00+01:00;2022-03-17T21:00:00+01:00_2022-03-17T22:30:00+01:00;2022-03-18T21:00:00+01:00_2022-03-18T22:30:00+01:00;2022-03-19T17:00:00+01:00_2022-03-19T18:30:00+01:00;2022-03-19T21:00:00+01:00_2022-03-19T22:30:00+01:00;2022-03-20T17:00:00+01:00_2022-03-20T18:30:00+01:00;2022-03-21T21:00:00+01:00_2022-03-21T22:30:00+01:00;2022-03-22T21:00:00+01:00_2022-03-22T22:30:00+01:00;2022-03-23T21:00:00+01:00_2022-03-23T22:30:00+01:00;2022-03-24T21:00:00+01:00_2022-03-24T22:30:00+01:00;2022-03-25T21:00:00+01:00_2022-03-25T22:30:00+01:00;2022-03-26T17:00:00+01:00_2022-03-26T18:30:00+01:00;2022-03-26T21:00:00+01:00_2022-03-26T22:30:00+01:00;2022-03-27T17:00:00+01:00_2022-03-27T18:30:00+01:00;2022-03-28T21:00:00+01:00_2022-03-28T22:30:00+01:00;2022-03-29T21:00:00+01:00_2022-03-29T22:30:00+01:00;2022-03-30T21:00:00+01:00_2022-03-30T22:30:00+01:00;2022-03-31T21:00:00+01:00_2022-03-31T22:30:00+01:00;2022-04-01T21:00:00+01:00_2022-04-01T22:30:00+01:00;2022-04-02T17:00:00+01:00_2022-04-02T18:30:00+01:00;2022-04-02T21:00:00+01:00_2022-04-02T22:30:00+01:00;2022-04-03T17:00:00+01:00_2022-04-03T18:30:00+01:00;2022-04-04T21:00:00+01:00_2022-04-04T22:30:00+01:00;2022-04-05T21:00:00+01:00_2022-04-05T22:30:00+01:00;2022-04-06T21:00:00+01:00_2022-04-06T22:30:00+01:00;2022-04-07T21:00:00+01:00_2022-04-07T22:30:00+01:00;2022-04-08T21:00:00+01:00_2022-04-08T22:30:00+01:00;2022-04-09T17:00:00+01:00_2022-04-09T18:30:00+01:00;2022-04-09T21:00:00+01:00_2022-04-09T22:30:00+01:00;2022-04-10T17:00:00+01:00_2022-04-10T18:30:00+01:00

