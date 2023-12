Réveillon du Nouvel An élégant au Diamant Rose Diamant Rose Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Réveillon du Nouvel An élégant au Diamant Rose Diamant Rose Bordeaux, 31 décembre 2023 17:00, Bordeaux. Réveillon du Nouvel An élégant au Diamant Rose Dimanche 31 décembre, 18h00 Diamant Rose Tarifs : dès 200 €. Sur réservation. Réveillon de la Saint Sylvestre dans une ambiance cabaret. Toujours des soirées riches en chansons, des artistes étonnants, pétillants pour vous faire passer des moments inoubliables avec la Revue du Diamant.

Entre amis, en famille, en duo ou en groupe. Diamant Rose 3 Rue Premeynard, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lediamantrose.com/contact »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0) 5 57 26 84 09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T18:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

2023-12-31T18:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00 diamant rose réveillon Détails Heure : 17:00 Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Code postal 33300 Lieu Diamant Rose Adresse 3 Rue Premeynard, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Diamant Rose Bordeaux Latitude 44.859059 Longitude -0.575364 latitude longitude 44.859059;-0.575364

Diamant Rose Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/