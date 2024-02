Diam Race en Cap Sizun Audierne, samedi 1 juin 2024.

Notre association Plaisance en Cap Sizun a le plaisir d’organiser pour la 1ère fois la DIAM RACE en CAP SIZUN , une compétition de trimarans de la classe DIAM qui se déroulera sur trois jours.

C’est un honneur pour nous d’ouvrir ainsi les festivités 2024 Compétition – Voiles et de contribuer à valoriser notre région tant au niveau local que touristique.

Ces bateaux, qui participent au Tour de France à la voile, barrés par 3 personnes maximum, sont très rapides. C’est un véritable spectacle de les voir concourir.

Informations sur la course :

Les épreuves se dérouleront ainsi :

• Le vendredi 31 mai 2024 sous la forme d’une ou plusieurs régate(s) en Baie d’Audierne.

Départ de la première course en Baie d’Audierne entre 12h00 et 13h00 retour au port entre 17h00 et 18h00.

• Le samedi 1er juin 2024 le tour de l’Île de Sein. Départ de la course 10h00.

• Le dimanche 2 juin 2024 une régate supplémentaire, si le temps le permet, avant un départ en direction de Port-La-Forêt. Départ de la course 10h00.

Le classement des multicoques sera en temps réel. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01

Audierne 29770 Finistère Bretagne

L’événement Diam Race en Cap Sizun Audierne a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz