Diam Min Tekky soirée de soutient à l’APDM FGO-Barbara, 12 juillet 2022, Paris.

Le mardi 12 juillet 2022

de 19h30 à 23h00

. payant 15€

L’histoire de Diam Min Tekky est l’histoire de trois jeunes, qui en 1997 décident de mettre sur pied leur groupe de rap. Aujourd’hui, lorsqu’on évoque le rap mauritanien, difficile de ne pas penser systématiquement à ce trio qui depuis près de deux décennies lutte contre les injustices en Mauritanie à travers leur art, en 2007 le groupe sort son premier album » Gonga » ce qui signifie vérité. Dans cet album très engagé, sur le front politique et social, dénonce les maux de la Mauritanie, les injustices subies par la population et l’inefficacité et la corruption des pouvoir public, vue que » toute vérité n’est pas bonne à dire » leur discours ne plaît pas forcément au pouvoir en place, et en 2010 leur second album « Gonga » sort, comme un écho à leur premier album, qui portai le même nom, Diam Min Tekky reste fidèle à sa philosophie, à savoir dire la vérité coûte que coûte, le groupe sera par la suite contraint à l’exil en Belgique.

Après plus de 10 ans d’exil, Diam Min Tekky revient avec leur nouvel album intitulé sobrement » 30 ans » mais avec une cover qui dérange beaucoup, cet album prouve encore une fois que le groupe n’a rien perdu de sa fougue, la preuve en est que leur concert prévu le samedi 5 Mars 2022 à Nouakchott à finalement été annulé par les autorités mauritaniennes. Symbole de la lutte contre l’injustice et l’oppression en Mauritanie, Diam Min Tekky reste sans contestation le groupe de rap mauritanien qui a posé le plus problème aux autorités mauritaniennes, car refusant de taire les injustices que subissent les mauritaniens.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://fgo-barbara.fr/programmation/diam-min-tekky-soiree-de-soutien-l-apdem-soiree-de-soutien-l-apdem?filtre%5Bliste_evenements%5D%5Btype%5D=0 https://my.weezevent.com/diam-min-tekky

