Finistère . Dédicace de Gilles de Kerdrel, vernissage de Carole Charbonnier et lecture de textes. 33 pochettes de disques racontent vos histoires ! L’anthologie proposée par Gilles de Kerdrel et illustrée par les photos de Carole Charbonnier est publiée par les éditions Densité. 33 récits par 33 auteurs (Dominique A, JD Beauvallet, Lisa Balavoine, Pierre Lemarchand…). manu@dialoguesmorlaix.com +33 2 57 65 06 00 http://www.facebook.com/events/607373914263018 Dialogues Morlaix au SEW 39 ter Quai du Léon Morlaix

