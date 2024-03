« Dialogues insolites ». Parler et communiquer avec les animaux en Amazonie. MEG Genève, mercredi 1 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-01T11:00:00+02:00 – 2024-05-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-08-03T11:00:00+02:00 – 2024-08-03T18:00:00+02:00

Un dialogue insolite entre les collections du Muséum et du MEG

Durant sa fermeture au public, le Muséum d’histoire naturelle de Genève part à la rencontre des collections du Musée d’ethnographie de Genève (MEG) . Le dialogue insolite entre des collections d’histoire naturelle et des enregistrements sonores conservés au MEG permet de découvrir les liens que les Wayana, peuple amérindien établi en Amazonie, entretiennent avec les animaux et les esprits de la forêt. Le MEG a reçu en 2023 une délégation wayana, venue écouter des enregistrements de chants rituels et des instruments dont la fabrication s’était perdue. Un vaste projet de re-socialisation des collections sonores amazoniennes avec les communautés sources a été lancé en 2024 par le MEG et la Haute Ecole de Musique de Lucerne.

Une installation multimédia et ludique

Venez vivre une expérience sonore étonnante à la découverte des appels wayana aux animaux et des imitations de leur cris et chants, ainsi en savoir plus sur les espèces animales originaires d’Amazonie, qui sont présentées au MEG par le Muséum.

Parler et communiquer avec les animaux en Amazonie

En Amazonie, c’est avant tout par le son que la mise en relation entre les Amérindien-ne-s et le reste du monde s’établit. Ainsi, selon la perspective wayana, le son (la voix, la musique, les bruits, etc.) permet aux hommes, aux esprits et aux animaux de communiquer entre eux. Pour les Wayana, peuple établi aux confins du Brésil, de la Guyane et du Suriname, tout est question de réciprocité entre les humains, les animaux et les esprits de la forêt.

La pratique de l’appel aux animaux

Chez les Wayana, la pratique de l’appel du gibier concerne avant tout les espèces chassées et consommées, comme l’oiseau tinamou ou le singe atèle. L’appel s’étend également à la pêche, notamment pour la capture des poissons. Appeler un animal peut même se faire parfois par espèce interposée, c’est à dire par langage interposé : on imite une espèce et on fait usage de son langage (cri, chant) pour faire venir une autre espèce, dont on sait qu’elle y sera sensible et réagira. Nombre d’animaux sont aussi appelés pour le seul plaisir de les faire venir, de les observer et de mieux les connaître.

Episéu confectionnant un hamac, un oiseau sur la tête. Mission D. Schoepf chez les Wayana de Guyane (1996). Photo Daniel Schoepf, MEG. MEG Inv. ETHPH 417996