Dialogues insolites Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève, vendredi 26 avril 2024.

Dialogues insolites Le Museum d’histoire naturelle de Genève s’invite dans les vitrines du Musée Ariana 26 avril – 1 septembre Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Gratuit

Disséminé dans diverses institutions genevoises, un cycle d’expositions est réalisé dans le cadre de la fermeture temporaire du Muséum d’histoire naturelle en 2024. Il permet des regards croisés entre ses collections et celles d’autres musées et bibliothèques de la Ville.

Quand une spatule du Muséum d’histoire naturelle de Genève rencontre une soupière du Musée Ariana, ou quand des dents de requins fossiles côtoient des pots d’apothicaire, cela provoque des Dialogues insolites qui ne manquent pas d’humour et de surprises.

Jeux de mots, évocations et sens cachés vous révéleront des informations inédites sur ces spécimens ainsi que sur les matériaux et usages de ces objets spécialement sortis des réserves.

Laissez-vous surprendre par ces liens parfois incongrus et partez à leur recherche dans cette salle (salle Faïence – 1er étage)

