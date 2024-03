Dialogues insolites entre le Muséum d’histoire naturelle (MHNG) et le Conservatoire botanique (CJBG) – visite des commissaires Bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, mardi 26 mars 2024.

Dialogues insolites entre le Muséum d’histoire naturelle (MHNG) et le Conservatoire botanique (CJBG) – visite des commissaires Regards croisés sur les spécimens du MHNG et les collections des CJBG. Découvrez cette exposition qui met en valeur les liens insolites existant entre ces deux grandes institutions genevoises Mardi 26 mars, 12h30 Bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques Gratuit

Les commissaires de l’exposition vous dévoileront les secrets de la mise en place et de la réalisation des trois vitrines. En outre, les liens existant entre les couples d’artéfacts sélectionnés et, par extension, entre les deux musées scientifiques genevois vous seront révélés.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’exposition « Dialogues insolites entre le Muséum d’histoire naturelle et le Conservatoire botanique« .

Les mardis de 12h30 à 13h30 ou dorénavant aussi en fin de journée de 17h30 à 18h30 (NOUVEAU!), découvrez la richesse de nos collections et de nos projets de recherche lors des Variations botaniques, nos traditionnelles visites guidées en compagnie de nos expert·e·s (botaniste, conservateur·trice, horticulteur·trice ou chercheur·euse).

Bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 +41 22 418 51 00

