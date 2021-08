Concarneau Musée de la Pêche Concarneau, Finistère Dialogues impromptus Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Cette année, le Musée de la Pêche fête ses 60 ans avec le public. Dans ce cadre, une vingtaine d’objets inédits sont mis en valeur au sein des espaces de visites du musée. Envie de les découvrir ? Joignez-vous au dialogue impromptu pour un moment de découverte et d’échange !

Accès libre

Musée de la Pêche 3, rue Vauban, 29900, Concarneau

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:15:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T12:30:00 2021-09-18T12:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:15:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:15:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T12:30:00 2021-09-19T12:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:15:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T17:45:00

