Vienne Représentation d’après Dubillard et Obaldia par les gens du théâtre de Fontaines.

8€ par adulte

5€ de 12 à 18 ans

Représentation d'après Dubillard et Obaldia par les gens du théâtre de Fontaines.

2€ pour les moins de 12 ans +33 6 07 90 98 55 Espace Média Couhé Valence-en-Poitou

dernière mise à jour : 2023-02-16 par

