À une époque où de très nombres chocs systémiques viennent secouer l’Europe, qu’il s’agisse du Brexit, de la pandémie ou d’une montée des populismes, le dialogue entre la France et l’Allemagne devient plus critique que jamais, non seulement pour les deux pays, mais comme socle pour le projet européen tout entier. Au cours de la période que nous traversons, nous avons pu sentir la fragilité de nos systèmes économiques, de nos institutions, de nos étudiant.es, et avons pu voir à quel point nos idéaux franco-allemands et la concertation entre nos deux pays restent essentiels pour dépasser les crises. L’événement en partenariat avec l’Université Franco-Allemande qui impliquerait des acteurs universitaires, politiques, institutionnels, éducatifs et socio-économiques propose d’échanger sur l’apport de la relation franco-allemande pour l’Europe de demain. La première journée sera consacrée à la relation franco-allemande comme réponse aux crises avec un dialogue économique le matin et un autre sur l’éducation l’après-midi. La deuxième journée portera sur les relations de coopération scientifique entre la France et l’Allemagne comme axe prioritaire.

Gratuit, sur inscription. Sur place et à distance (Twitch et Ubicast: liens accesibles via réseaux Twitter Lyon 2).

Débats et échanges sur l’économie sociale et solidaire, la santé publique, l’éducation et la culture en France, en Allemagne et en Europe.

