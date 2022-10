DIALOGUES DES PLANTES #1 – CIE L’HIVER NU – SOIRÉE AUTOUR DE L’ARBRE ET LA FORÊT À LA CANOURGUE La Canourgue, 8 février 2023, La Canourgue.

DIALOGUES DES PLANTES #1 – CIE L’HIVER NU – SOIRÉE AUTOUR DE L’ARBRE ET LA FORÊT À LA CANOURGUE

2023-02-08 18:00:00 – 2023-02-08 20:30:00

La Canourgue Lozre

10 12 EUR La Canourgue Une soirée d’échanges autour de l’arbre et la forêt, avec une balade sonore animée par les élèves du Lycée et Cécille Laffon, des petites formes théâtrales avec la compagnie l’hiver nu et des dégustations de délices reflétant les plantes et paysages de La Canourgue avec l’atelier Za’atar.

Démarrez la soirée par une balade sonore réalisée par les élèves de la classe de terminale accompagnés par Cécile Laffon au cours d’ateliers radiophoniques. Cécile Laffon, sera en résidence au Lycée Louis Pasteur de la Canourgue du 3 au 7 octobre 2022 et du 23 janvier au 10 février 2023. Elle est réalisatrice ( des émissions : «Les Pieds sur terre, Podcast « Le Quart d’heure », séries pour France Info…), productrice radio et explore depuis des années le thème de l’arbre et la forêt. « La résidence au lycée aquacole de la Canourgue sera pour moi le moment de continuer à tourner en allant à la rencontre des acteurs lozériens de la forêt mais aussi d’entreprendre le travail de réalisation et de mise en forme de cette matière sonore. Ces rencontres s’inscriront dans une série documentaire sur la forêt alliant histoires particulières de militants, portraits de travailleurs du bois, questionnements sur la filière bois et formes sonores plus sensibles qui interrogeront la vibration organique et poétique de l’arbre et de la forêt. » Cécile Laffon Puis continuez la soirée avec « Dialogues des plantes » de la compagnie l’hiver nu, de courtes pièces accompagnées d’une rencontre avec un.e penseur.se ou un.e naturaliste (proposé.e par Barbara Métais-Chastanier) et d’une dégustation de plantes sauvages (Atelier ZA’ATAR)

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées, le Lycée d’enseignement général et technologique agricole de La Canourgue et l’association Familles Actives

billetterie@scenescroisees.fr +33 4 66 65 75 75 https://scenescroisees.fr/

La Canourgue

