Dialogues des Carmélites 2021-06-11

Compiègne 60200 15 Venez redécouvrir la pièce de George Bernanos qui n’a pas été jouée à Compiègne depuis plus de 20 ans! Cette oeuvre célèbre met en scène un moment historique de la ville : le martyre des 16 carmélites pendant la révolution française. Cette pièce est jouée par une troupe amateur d’une 30aine de personnes habitant Compiegne et ses environs. dialoguescarmelites@gmail.com +33 7 80 97 70 11 http://toutestgrace.fr/ Venez redécouvrir la pièce de George Bernanos qui n’a pas été jouée à Compiègne depuis plus de 20 ans! Cette oeuvre célèbre met en scène un moment historique de la ville : le martyre des 16 carmélites pendant la révolution française. Cette pièce est jouée par une troupe amateur d’une 30aine de personnes habitant Compiegne et ses environs. © Peloux

