Dialogues, artistes et parois Les Eyzies, 28 novembre 2021, Les Eyzies.

Dialogues, artistes et parois Pôle d’interprétation de la préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

2021-11-28 14:30:00 – 2021-11-28 Pôle d’interprétation de la préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies Dordogne

Dans le cadre du film documentaire, cet évènement est placé sous le signe de l’art et du dialogue : dialogue entre un artiste contemporain, Pierre Soulages et un spécialiste de l’art pariétal Michel Lorblanchet, dialogue entre les auteurs paléolithiques des oeuvres de la grotte de Lascaux et deux dessinateurs de bandes dessinées d’aujourd’hui, Troubs et David Prudhomme.

Au programme : deux moyens métrages et une performance :

14h30 – Moments d’origine : Pierre Soulages / Michel Lorblanchet. Réalisation Jean-Luc Bouvret.

15h15 – Repeindre Lascaux. Réalisation Marc Azéma

16h00 : Performance de Troubs et David Prudhomme

Gratuit. Sur réservation.

Pass sanitaire et masque obligatoire.

Dans le cadre du film documentaire, cet évènement est placé sous le signe de l’art et du dialogue : dialogue entre un artiste contemporain, Pierre Soulages et un spécialiste de l’art pariétal Michel Lorblanchet, dialogue entre les auteurs paléolithiques des oeuvres de la grotte de Lascaux et deux dessinateurs de bandes dessinées d’aujourd’hui, Troubs et David Prudhomme.

Au programme : deux moyens métrages et une performance :

14h30 – Moments d’origine : Pierre Soulages / Michel Lorblanchet. Réalisation Jean-Luc Bouvret.

15h15 – Repeindre Lascaux. Réalisation Marc Azéma

16h00 : Performance de Troubs et David Prudhomme

Gratuit. Sur réservation.

Pass sanitaire et masque obligatoire.

+33 5 53 06 06 97

Dans le cadre du film documentaire, cet évènement est placé sous le signe de l’art et du dialogue : dialogue entre un artiste contemporain, Pierre Soulages et un spécialiste de l’art pariétal Michel Lorblanchet, dialogue entre les auteurs paléolithiques des oeuvres de la grotte de Lascaux et deux dessinateurs de bandes dessinées d’aujourd’hui, Troubs et David Prudhomme.

Au programme : deux moyens métrages et une performance :

14h30 – Moments d’origine : Pierre Soulages / Michel Lorblanchet. Réalisation Jean-Luc Bouvret.

15h15 – Repeindre Lascaux. Réalisation Marc Azéma

16h00 : Performance de Troubs et David Prudhomme

Gratuit. Sur réservation.

Pass sanitaire et masque obligatoire.

©Myriam G

Pôle d’interprétation de la préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

dernière mise à jour : 2021-11-08 par