Dialogue Poésie / Calligraphie Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 26 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 26 janvier 2022

de 19h à 22h

gratuit

Comment mettre en scène et en espace un texte poétique, par Abdallah Akar | Vernissage le 26/01/2022 | Expo du 24/01 au 18/02/2022

Dans cette exposition, l’artiste ABDALLAH AKAR souhaite inviter le spectateur à se promener dans un univers mouvant, riche et complexe où les frontières sont abolies. Les certitudes, sous forme d’impératifs catégoriques, doivent être laissées de côté pour céder le pas à l’analyse, la réflexion, mais aussi la déambulation onirique. Le peintre calligraphe choisit de présenter une sélection de petits et grands formats d’œuvres qui reflètent sa vision personnelle de la calligraphie, à savoir d’une forme d’expression atemporelle.

Cette recherche d’un langage calligraphique renouvelé l’a amené tout naturellement à entamer un dialogue avec la poésie. Là encore, s’il a interrogé le passé et la tradition préislamique, il a aussi consulté les poètes contemporains de diverses origines géographiques, en quête d’échos et d’émotions et initié un échange artistique avec la poétesse MURIEL AUGRY. Le résultat en est un dialogue spontané qui aboutit à la création d’un corpus créatif original tant au niveau graphique que scriptural.

Sera exposée dans une première salle, une sélection d’œuvres sous verre et quelques carnets d’artistes issus de leur récent travail, à partir de poèmes qui ont simultanément donné naissance à deux Beaux Livres: Instantanés d ‘une rive à l ‘autre (2018), Les lignes de l ‘attente (2020). L’intention de l’artiste peintre a été de croiser les arts sans aucune priorité, de brouiller les pistes, pour aboutir à la mise en exergue d’une « nature artistique », faite de sensibilités disparates. Le vers poétique épouse ainsi la structure livresque du carnet. L’artiste a conçu une correspondance artistique avec pour leitmotiv, le goût de la surprise, une quête raffinée des lignes et des couleurs. Dans une seconde salle au rez-de-chaussée figurera un ensemble d’œuvres majeures de grand format; ce travail se présente toujours comme un échange avec la poésie ou tout simplement un jeu avec les mots, comme une recherche graphique très personnelle et une expression plastique à fleur de toile.

L’exposition dans sa globalité aura pour objectif de réaffirmer, s’il est nécessaire, le pouvoir de dialogue des Arts et des Cultures.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)



Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/

Abdallah Akar