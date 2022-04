Dialogue performé avec Katerina Andreou et Frédéric Pouillaude Centre Chorégraphique National d’Orléans, 30 avril 2022, Orleans.

Dialogue performé avec Katerina Andreou et Frédéric Pouillaude

Centre Chorégraphique National d’Orléans, le samedi 30 avril à 17:00

Dialogue performé avec Katerina Andreou, chorégraphe et Frédéric Pouillaude, philosophe ————————————————————————————— ### samedi 30 avril, 17h ### au CCNO — Gratuit, sur réservation « Droit dans le mur… en sortant du trou » Un dialogue entre Katerina Andreou et Frédéric Pouillaude, avec des images, des sons et des liens qui les touchent dans leur processus de création et d’écriture. Depuis quelque temps, Katerina Andreou et Frédéric Pouillaude échangent à propos des trous et des murs. Ils dialoguent quant aux moyens de sortir des premiers sans immédiatement foncer contre les seconds. Ne sachant pas très bien si un mur est fait pour que l’on s’y fracasse ou qu’on le détruise, ils voudraient partager ici quelques-unes de leurs briques et les assembler autrement. Avec douceur. ★ **OUVERTURE PUBLIQUE** ★ _Mourn Baby Mourn_ de Katerina Andreou Vendredi 29 avril, 19h au CCNO — Gratuit ☺ Frédéric Pouillaude Après une formation en danse, Frédéric Pouillaude l’intègre l’Ecole normale supérieure de Paris. Agrégé et docteur en philosophie, il a été pendant plus de dix ans maître de conférences en philosophie à la Sorbonne. Il est désormais Professeur des universités au Département Arts d’Aix-Marseille Université. Il est l’auteur du Désœuvrement chorégraphique. Etude sur la notion d’œuvre en danse (Paris, Vrin, 2009) et de Représentations factuelles. Art et pratiques documentaires (Paris, Cerf, 2020). RÉSERVATIONS : En ligne ccn-orleans.com Par tel : 02 38 62 41 00 / mail : [reservation@ccn-orleans.com](mailto:reservation@ccn-orleans.com)

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans Loiret



2022-04-30T17:00:00 2022-04-30T18:00:00