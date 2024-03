Dialogue musical entre Marseille et Rio de Janeiro Place Carli Marseille 1er Arrondissement, vendredi 22 mars 2024.

Dialogue musical entre Marseille et Rio de Janeiro Place Carli Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille Dialogue musical entre Marseille et Rio de Janeiro.

Dans le cadre de la semaine de la Francophonie et avant l’année France Brésil, le CIQ les Hauts de Mazargues, l’asociation Notes en Couleurs et l’Ensemble C Barré organisent un dialogue musical entre Marseille et Rio de Janeiro avec les Petits Violons et le choeur de l’école des Calanques regroupés sous Les Pupitres des Calanques accompagnés par les musiciens de l’Ensemble C Barré.



Les Pupitres des Calanques de Marseille répondront à l’orchestre de cordes des jeunes musiciens du projet Uerê des Favelas de Rio de Janeiro mené par Constance Despretz, ces deux projets sociaux se répondront à 9000 kilomètres de distance !



90 enfants de l’école des Calanques à la Cayolle seront présents à l’Auditorium des Beaux Arts de Luminy et 30 enfants du projet Uerê en visioconférence depuis la Biblio-maison du consulat de France à Rio de Janeiro.



Entrée libre



, ‘ , , ́ . ‘ , , , ’ ̧, ‘ ́́ ́́ . ‘́ ̧, ‘ ́, , , ‘ , , — .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 15:00:00

fin : 2024-03-22

Place Carli Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Barbizet

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Dialogue musical entre Marseille et Rio de Janeiro Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-15 par Ville de Marseille