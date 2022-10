Dialogue illustré Palais de la Porte Dorée Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 16 octobre 2022

de 15h00 à 16h00

. gratuit

Le mystère de la migration marine des anguilles européennes et des grands courants de l’Atlantique Nord. Deux spécialistes dialoguent et échangent avec le public à partir de compositions graphiques et de vidéos inédites. L’occasion de découvrir quelques grands courants et vents marins du globe et leur rôle dans d’incroyables périples océaniques. Depuis l’antiquité les savants s’interrogent sur le cycle de vie et l’emplacement de ponte de ces animaux vieux de plusieurs dizaines millions d’années. Le mystère demeure puisqu’aucun adulte reproducteur ni aucun œuf n’a jamais été observé. Eric Feunteun propose une nouvelle approche qui s’appuie sur les caractéristiques de la grande dorsale médio-atlantique. Il débat de sa théorie avec Alban Lazar, ainsi que du rôle essentiel des courants marins et du fameux Gulf Stream dans la migration des anguilles Avec : Alban Lazar , enseignant à Sorbonne Université et chercheur au LOCEAN (Laboratoire d’Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches Numériques)

, enseignant à Sorbonne Université et chercheur au LOCEAN (Laboratoire d’Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches Numériques) Eric Feunteun, professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle et chercheur du laboratoire BOREA (Biologie des Organismes et Ecosystèmes Aquatiques) à la station marine de Dinard au CRESCO (Centre de recherche et d’enseignement sur les systèmes côtiers) En partenariat avec l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université. Palais de la Porte Dorée 293 Av. Daumesnil 75012 Paris Contact : https://www.aquarium-tropical.fr/programmation/conferences-et-debats/dialogues-illustres 0153595860 publics@palais-portedoree.fr https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-mystere-de-la-migration-des-anguilles-argentees-de-latlantique-nord-405136773997

Illustration de la migration des anguilles dans l'océan Atlantique

