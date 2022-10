Dialogue illustré : L’archéologie du voyage Palais de la Porte Dorée, 16 octobre 2022, Paris.

Le dimanche 16 octobre 2022

de 17h00 à 18h00

. gratuit

Deux spécialistes dialoguent et échangent avec le public à partir de compositions graphiques et de vidéos inédites. L’occasion de découvrir quelques grands courants et vents marins du globe et leur rôle dans d’incroyables périples océaniques.

L’archéologie du peuplement des iles océaniennes à l’aide des vents, des courants et des thons

Comment les premiers marins sont-ils parvenus à découvrir et peupler les centaines d’îles clairsemées de l’immense océan Pacifique ? Pour Anne Di Piazza, les migrations des thons et l’inversion des vents alizés lors des événements climatiques El Niño pourraient constituer une partie de la réponse. Une hypothèse confortée par Alban Lazar et les dernières connaissances océanographiques et archéologiques.

Avec :

Alban Lazar , enseignant à Sorbonne Université et chercheur au LOCEAN (Laboratoire d’Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches Numériques)

, enseignant à Sorbonne Université et chercheur au LOCEAN (Laboratoire d’Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches Numériques) Anne Di Piazza, chargée de recherche au CNRS, rattachée au laboratoire du CREDO (Centre de Recherche et de Documentation sur l’Océanie, Marseille).

En partenariat avec l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université.

Palais de la Porte Dorée 293 Av. Daumesnil 75012 Paris

