Dialogue entre Alice Diop et la journaliste Sandra Onana Cinéma Le Balzac, 26 novembre 2022, Paris. Le samedi 26 novembre 2022

de 16h00 à 18h00

Venez échanger avec la réalisatrice et la journaliste après la projection. Représentant de la France aux Oscars, doublement récompensé à la Mostra de Venise, de Alice Diop suit le procès d'une mère accusée d'avoir tué son enfant. Au-delà du fait divers, Alice Diop interroge notre jugement et livre une réflexion universelle sur la maternité et la place des femmes dans la société

