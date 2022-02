Dialogue en musique Orchestre National de Lille, 3 mars 2022, Lille.

du jeudi 3 mars au vendredi 4 mars à Orchestre National de Lille

Au programme : (± 1h20 avec entracte) **MOZART** Chaconne / Ballet, extraits d’Idomeneo **MOZART** Symphonie concertante pour violon et alto **MENDELSSOHN** Symphonie n°5, « Réformation » **Jan Willem de Vriend** Direction **Liya Petrova** Violon **Lise Berthaud** Alto **Orchestre National de Lille** En quelques mots : Chef-d’œuvre de la maturité de Mozart, la Symphonie concertante entremêle le violon et l’alto avec un incroyable bonheur. À la tête de l’orchestre, Jan Willem de Vriend réunit deux des plus brillantes interprètes de la jeune génération : Liya Petrova et Lise Berthaud. Fidèle à son habitude, le chef néerlandais nous entraîne ensuite vers des rivages musicaux originaux. Il ne faut pas se fier au titre sévère de la _Symphonie n°5_ dite _Réformation_, composée pour commémorer le tricentenaire de la Réforme Protestante. Très œcuménique, Mendelssohn marie inspiration catholique, chants grégoriens et chorals de Luther avec une formidable générosité. La symphonie qui en résulte est une merveille de chaleur et d’humanité.

Orchestre National de Lille 30 Place Pierre Mendès France, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



