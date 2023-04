Dialogue citoyen : Revisitez Paris et son musée ! Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le dimanche 16 avril 2023

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Inscription sur notre site Le dimanche 16 avril de 14h à 18h, le musée Carnavalet – Histoire de Paris invite les jeunes de 18 à 26 ans à une après-midi de dialogue citoyen : pas besoin d’être des spécialistes des musées, ce qui intéresse notre équipe, ce sont vos idées sur Paris, sur les musées et vos envies pour le musée de demain. Pourquoi un dialogue citoyen ? La rénovation du musée Carnavalet a placé au cœur de son projet l’accueil et la mixité des publics. Deux ans après sa réouverture, le musée poursuit cette démarche en lançant une nouvelle phase de réflexion en concertation avec le public des jeunes adultes. Grâce à ce dialogue citoyen, le musée souhaite aussi engager une conversation sur les évolutions sociétales, qui incitent à penser de nouvelles relations avec les publics et en particulier les jeunes générations. Un objectif : mieux connaître le rapport des jeunes adultes vivant en région parisienne à la ville de Paris et aux musées pour développer l’ouverture du musée à tous les publics. Qui peut participer ? L’équipe du musée souhaite encourager une diversité de profils parmi les participant.es : que vous aimiez ou non aller au musée, que vous vous y connaissiez ou non en histoire, vous êtes les bienvenu.es ! Le seul critère : être un un.e jeune adulte (18-26 ans). Quels sujets ? Le musée Carnavalet – Histoire de Paris présente l’histoire de la capitale de la préhistoire à nos jours. Objets archéologiques, peintures, sculptures, maquettes, enseignes, dessins, gravures, affiches, médailles et monnaies, objets d’histoire et de mémoire, photographies, décors et pièces de mobilier… nous montrent les différentes facettes de la ville de Paris au fil du temps : géographiques, démographiques, politiques, administratives, économiques, religieuses, culturelles. Trois ateliers ont été conçus par des étudiantes du master 2 « Culture, patrimoine et médiation – Projets culturels internationaux » de l’université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, en collaboration avec l’équipe du musée. Pour chaque atelier, vous serez guidé.es par des étudiantes de ce master formées aux méthodes participatives. Ces ateliers explorent chacun une thématique : Atelier collaboratif « Matrimoine et patrimoine parisiens » : Pour vous, qu’est ce qui constitue l’héritage de la ville de Paris ? Pour s’inscrire : c’est ici.

Atelier collaboratif « Le musée de ville aujourd’hui : le cas du musée Carnavalet » : Qu’est-ce que vous percevez du musée Carnavalet lors d’une visite : ce qui vous plaît ou déplaît, vous impressionne, vous inspire, vous étonne etc. ? Le temps de visite est compris durant l’atelier, pas besoin d’être venu en visite au préalable. Pour s’inscrire : c’est ici.

Atelier collaboratif « Le musée de ville de mes rêves » : A quoi ressemblerait votre musée de ville idéal ? Pour s’inscrire : c’est ici. Déroulé de l’après-midi du 16 avril, de 14h à 18h : 13h30-14h : accueil

14h-15h30 : un atelier à choisir parmi les 3 proposés

16-17h : masterclass d’Hycarius, créateur de la chaîne YouTube « Histoire Appliquée » : Comment donne-t-on vie à l’histoire grâce à de nouveaux médias ? L’accès à cette masterclass est réservée prioritairement aux participant.es des ateliers.

17h : restitution des ateliers

Rendez-vous à l’Orangerie du musée Carnavalet, 14 rue Payenne, 75004 Paris Et après, à quoi va servir votre contribution ? Vos réflexions et propositions seront présentées lors d’un temps de restitution dans l’après-midi du dimanche 16 avril. Elles seront ensuite rassemblées par écrit dans un document constituant un avis citoyen. Ce document sera transmis à la direction de l’établissement et l’équipe du musée étudiera toutes les propositions relatives aux sujets suivants : Les nouvelles missions souhaitées pour le musée

Les usages des différents espaces du musée

Les partenariats

Les événements

Les projets culturels

Après concertation, des propositions seront mises en œuvre. Musée Carnavalet – Histoire de Paris 14 rue Payenne 75004 Paris

