DIALOGUE CITOYEN Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Catégories d’évènement: Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime

DIALOGUE CITOYEN Espace Marc Sangnier, 2 avril 2022, Mont-Saint-Aignan. DIALOGUE CITOYEN

Espace Marc Sangnier, le samedi 2 avril à 10:00

Rendez-vous le samedi 2 avril à partir de 10h à l’Espace Marc-Sangnier pour une présentation du projet urbain de requalification du Plateau. S’en suivront des balades à pied, à vélo ou en bus afin d’étudier l’accès aux différents espaces. Enfin, vous aurez la possibilité de faire part de vos attentes dans ce projet lors d’un moment de convivialité jusqu’à 14h30.

Gratuit sur inscription

Donnez votre avis sur l’avenir du quartier Colbert ! Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Marc Sangnier Adresse Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Ville Mont-Saint-Aignan lieuville Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Departement Seine-Maritime

Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-saint-aignan/

DIALOGUE CITOYEN Espace Marc Sangnier 2022-04-02 was last modified: by DIALOGUE CITOYEN Espace Marc Sangnier Espace Marc Sangnier 2 avril 2022 Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan

Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime