Dialogue avec un jardinier qui dialogue avec la terre ! Jardin du hameau de Montifaud Genouillé Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Dialogue avec un jardinier qui dialogue avec la terre ! Jardin du hameau de Montifaud, 3 juin 2022, Genouillé. Dialogue avec un jardinier qui dialogue avec la terre !

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin du hameau de Montifaud

Gratuit

Visite libre et échange avec Philippe qui fera parler la terre et ses habitants. Vente de son mémoire intitulé “Dialogue d’un jardinier avec le sol et la terre” Jardin du hameau de Montifaud 1 route de Montifaud, Genouillé, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine Genouillé Charente-Maritime

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T19:00:00

