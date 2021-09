Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Dialogue avec les oeuvres : il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Les étudiants de l'ISDAT font leur première entrée dans le monde professionnel de l'art et exposent certaines de leurs œuvres au Pavillon Blanc et au centre d'art Le Lait à Albi.S'il y a bien un terrain vierge dans la carrière d'un artiste, c'est celui des premiers pas, ce moment suspendu qui souvent, succède au diplôme. A Colomiers, l'exposition se déploie dans l'atrium à proximité des collections documentaires comme des pièces à jouer et à regarder. La médiatrice sera avec vous pour activer ces pièces et instaurer un dialogue autour des oeuvres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T00:00:00 2021-09-30T23:59:00;2021-10-01T00:00:00 2021-10-01T23:59:00;2021-10-02T00:00:00 2021-10-02T23:59:00;2021-10-03T00:00:00 2021-10-03T23:59:00;2021-10-04T00:00:00 2021-10-04T23:59:00;2021-10-05T00:00:00 2021-10-05T23:59:00;2021-10-06T00:00:00 2021-10-06T23:59:00;2021-10-07T00:00:00 2021-10-07T23:59:00

