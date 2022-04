Dialogue avec le Rossignol Sylvanès, 22 mai 2022, Sylvanès.

Dialogue avec le Rossignol Sylvanès

2022-05-22 – 2022-05-22

Sylvanès Aveyron

10 EUR Sylvanès Marc Loopuyt, musicien et voyageur insatiable, propose une expérience véritablement insolite et inédite.

Après une brève introduction sur les précédents historiques du dialogue avec l’oiseau dans les grandes civilisations il nous emmènera le plus discrètement possible vers un lieu préalablement repéré. Là, confortablement installés, nous observerons et écouterons les rossignols triller et gringotter en mode jaculatoire, dialoguant avec des pièces du répertoire arabe, turc ou persan, interprétées par Marc Loopuyt sur un tar caucasien.

Bonnes chaussures, vêtements clairs et chapeau ou foulard requis ainsi que pantalons dans les chaussettes sont recommandés (dans les sous-bois, les oiseaux sont nos amis, les tiques pas du tout !), tabouret pliants et gourdes vivement conseillés !

durée : 1h15

Sur réservation

Sortez de votre quotidien et ne manquez pas cette expérience artistique et naturaliste immersive dans les bois de Sylvanès !

abbaye@sylvanes.com +33 5 65 98 20 20 https://sylvanes.com/

Marc Loopuyt, musicien et voyageur insatiable, propose une expérience véritablement insolite et inédite.

Après une brève introduction sur les précédents historiques du dialogue avec l’oiseau dans les grandes civilisations il nous emmènera le plus discrètement possible vers un lieu préalablement repéré. Là, confortablement installés, nous observerons et écouterons les rossignols triller et gringotter en mode jaculatoire, dialoguant avec des pièces du répertoire arabe, turc ou persan, interprétées par Marc Loopuyt sur un tar caucasien.

Bonnes chaussures, vêtements clairs et chapeau ou foulard requis ainsi que pantalons dans les chaussettes sont recommandés (dans les sous-bois, les oiseaux sont nos amis, les tiques pas du tout !), tabouret pliants et gourdes vivement conseillés !

durée : 1h15

Sur réservation

Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud

Sylvanès

dernière mise à jour : 2022-04-27 par