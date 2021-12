Langres Salle Jean-Favre Haute-Marne, Langres Dialogue avec la matière – objets de danse (Conférence reporté) Salle Jean-Favre Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Langres

Dialogue avec la matière – objets de danse (Conférence reporté) Salle Jean-Favre, 24 février 2022, Langres. Dialogue avec la matière – objets de danse (Conférence reporté)

Salle Jean-Favre, le jeudi 24 février 2022 à 20:45

_Après Oscar et une pause gourmande, une conférence animée par Marilén Iglesias-Breuker, chorégraphe germano-argentine et collaboratrice de Luc Petton._ Qu’est-ce qui amène des chorégraphes à danser avec un objet ? Quel rapport particulier se développe avec ce partenaire-matière ? Que fait l’objet à la danse ? D’Oskar Schlemmer à Gerhard Bohner, d’Alwin Nikolaïs à Découflé, l’influence du Bauhaus se fait sentir. Ils sont depuis nombreux à s’appuyer sur ce support pour un dialogue qui sublime le geste. Des exemples précis seront explorés par l’image ainsi que par les danseurs présents, proposant au public un échange ludique. Durée : 1h.

Gratuit

Après Oscar et une pause gourmande, une conférence animée par Marilén Iglesias-Breuker, chorégraphe germano-argentine et collaboratrice de Luc Petton. Salle Jean-Favre Rue de la Salle Jean-Favre 52200 Langres Langres Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T20:45:00 2022-02-24T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Langres Autres Lieu Salle Jean-Favre Adresse Rue de la Salle Jean-Favre 52200 Langres Ville Langres lieuville Salle Jean-Favre Langres