DIALOGUE AVEC DANIEL MAXIMIN AUTOUR DE L’ŒUVRE D’AIMÉ CESAIRE La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

DIALOGUE AVEC DANIEL MAXIMIN AUTOUR DE L’ŒUVRE D’AIMÉ CESAIRE La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 19 mars 2022, ELANCOURT. DIALOGUE AVEC DANIEL MAXIMIN AUTOUR DE L’ŒUVRE D’AIMÉ CESAIRE

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 19 mars à 17:30

Modérateur : Kossigan Padenou, membre du CA de l’association CSME-SQY Tout public – Dès 14 ans Aimé Césaire est né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, en Martinique. Il est mort le 17 avril 2008 à Fort-de-France. Poète, dramaturge et homme politique, il a joué a joué un rôle considérable dans la prise de conscience des intellectuels noirs d’Afrique et des Caraïbes. Sa poésie, saluée notamment par Jean-Paul Sartre et André Breton, est aujourd’hui mondialement reconnue. Daniel Maximin, écrivain, a notamment publié « Aimé Césaire, frère-volcan”, récit de ses 40 ans de dialogue avec le poète (éditions du Seuil, 2013). Dans le cadre du Printemps des poètes. Découvrez le programme complet ici Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Rencontre Rencontre autour de l’oeuvre de Aimé Césaire La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T17:30:00 2022-03-19T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Élancourt Autres Lieu La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Route de Dampierre - CD58 Ville ELANCOURT lieuville La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/

DIALOGUE AVEC DANIEL MAXIMIN AUTOUR DE L’ŒUVRE D’AIMÉ CESAIRE La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines 2022-03-19 was last modified: by DIALOGUE AVEC DANIEL MAXIMIN AUTOUR DE L’ŒUVRE D’AIMÉ CESAIRE La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines 19 mars 2022 Élancourt La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT

ELANCOURT