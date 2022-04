Dialogue avec Annick Sterkendries Cosmopolis, 17 mai 2022, Nantes.

Dialogue avec Annick Sterkendries

Cosmopolis, le mardi 17 mai à 18:30

**Échange avec l’artiste Annick Sterkendries autour de l’exposition** **_Suspension… Quand la noria_** **s’arrête et autour de son travail de plasticienne. **_**Modératrice : Claire Nédellec**_ **Annick Sterkendries** Née à Bruxelles, Annick Sterkendries vit en France depuis trente ans. Plasticienne photographe, elle adapte ses techniques en fonction de ses envies et de ses projets. L’actualité, les faits de société sont principalement ses sources d’inspiration, elle les traite de façon non-frontale laissant libre cours à son imagination. Paraboles, allégories humoristiques et sensibles, son travail témoigne d’un goût certain pour l’ethnologie. Dans le travail d’Annick Sterkendries, rien n’est figé, le questionnement est permanent, entre le projet papier et la réalité du terrain, il y a toujours un inconnu. Il ajoute un intérêt certain à la démarche et à l’oeuvre finale.

Entrée libre

Échange entre l’artiste Annick Sterkendries et Claire Nédelellec

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T18:30:00 2022-05-17T20:00:00