La Kunsthalle Mulhouse, le samedi 9 octobre à 16:00

Au cœur de l’exposition [_Circumnavigation jusqu’à épuisement_](http://kunsthallemulhouse.com/evenement/circumnavigation-jusqua-epuisement/) de Clarissa Tossin, ununenseignant-chercheur (programmation en cours), Simon Burkhalter, artiste plasticien et l’équipe de médiation de La Kunsthalle proposent un dialogue autour de la problématique partagée du recyclage, du cycle de vie et de survie des matériaux. Evénement réalisé dans le cadre de [La Fête de la science](https://www.fetedelascience.fr/), coordonné à Mulhouse par [La Nef des sciences](http://www.nef-sciences.fr/), en partenariat avec l'[Université de Haute-Alsace](https://www.uha.fr/fr/index.html) et la [Ville de Mulhouse](https://www.mulhouse.fr/). Heures d’ouvertures exceptionnelles du centre d’art durant le week-end : Vendredi 8 : 9h-18h Samedi 9 : 9h-12h et 14h-18h Dimanche 10 : 10h-18h _Le projet s’inscrit dans le cadre de la Fête de la science. Cette manifestation nationale est initiée et soutenue par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et en Alsace par le Conseil Régional Grand Est, la Collectivité européenne d’Alsace, le Rectorat de l’Académie de Strasbourg, la Ville de Mulhouse, la M2A, la Ville de Strasbourg et les universités et organismes de recherche alsaciens._

Gratuit, sur inscription obligatoire

Discussion atour de l’exposition suivie d’un atelier d’expérimentations plastiques à partir de matériaux de récupération.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



2021-10-09T16:00:00 2021-10-09T17:30:00