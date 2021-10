Lille La Verrière Lille, Nord “Dialogue à propos des conditions de possibilité du communisme” par Frédéric Lordon et Bernard Friot La Verrière Lille Catégories d’évènement: Lille

"Dialogue à propos des conditions de possibilité du communisme" par Frédéric Lordon et Bernard Friot La Verrière, 6 novembre 2021, Lille.

La Verrière, le samedi 6 novembre à 17:00

On rapporte que Platon se rendant à un concours de théâtre, une de ses tragédies sous le bras, rencontra Socrate en chemin. Sa vocation de dramaturge prenait fin, celle de philosophe commençait. Du théâtre, il conserva cependant « la forme dialogue ». C’est à un dialogue, non socratique parce qu’entre égaux, que Bernard Friot et Frédéric Lordon se sont mutuellement invités. L’un soutient qu’il y a un déjà-là communiste dans le salaire à la qualification personnelle des fonctionnaires ou le financement de la production des soins par la cotisation sociale ; l’autre affirme que pour relever l’hypothèse communiste, il convient d’en projeter d’abord des figures désirables. État de leurs accords et de leurs désaccords.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

C'est à un dialogue que Bernard Friot et Frédéric Lordon se sont invités. État de leurs accords et de leurs désaccords.

2021-11-06T17:00:00 2021-11-06T19:00:00

