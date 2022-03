DIALAW PROJECT Le Monfort théâtre, 21 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 21 juin 2022 au samedi 25 juin 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 00h00

Festival pluridisciplinaire réunissant artistes, musiciens, DJ, danseurs, penseurs autour du projet titanesque et controversé de la construction du port de Ndayane qui menace l’équilibre environnemental et économique de la côte Sénégalaise.

Toubab Dialaw, village de la côte ouest du Sénégal, est à l’aube d’un bouleversement profond : la construction du port de Ndayane, aussi appelé le “port du futur”. Deal titanesque entre Dubaï Port World et le gouvernement sénégalais, plus grand terminal de conteneurs en Afrique, ce port signera la destruction de nombreux écosystèmes.

Cet événement nous questionne au-delà du simple constat de la catastrophe, sur les liens entre l’Europe et l’Afrique contemporaine, faisant ressurgir un passé douloureux de domination et de perte, et mettant à jour les inconforts du présent.

Pouvoir, mondialisation, développement, identités hybrides… les djinns du Dialaw pourront-ils nous réinitialiser ?

À l’invitation du Monfort, Mikaël Serre et le Fluide Ensemble réuniront un collectif d’artistes, musiciens, DJ, danseurs, penseurs sénégalais, franco-sénégalais, ivoirien, qui investiront tous les espaces du théâtre lors de 5 soirées de performances. Avec Sinzo Aanza, Blade Alimbaye, Hamidou Anne, Pascal Beugré Tellier, Anne-Elodie Sorlin, Assane Timbo, Ibaaku, Cheikh Oumar Tall, Aline Sitoé Diatta, Gargua le Cyclope… et d’autres à venir.

« Il faut que nous osions nous dénoncer pour guérir nos imaginaires et pour enfin sortir de cette grande nuit qui dure depuis des siècles ». Hamidou Anne, Panser l’Afrique qui vient ! (Présence Africaine Editions, 2019)

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion Paris 75015

Art contemporain;Concert;Conférence;Expo;Théâtre

