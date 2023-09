Paris – Saint-Pétersbourg Diagora – Centre de Congrès et d’Exposition Labège, 14 décembre 2023, Labège.

Paris – Saint-Pétersbourg Jeudi 14 décembre, 20h00 Diagora – Centre de Congrès et d’Exposition Tarifs : 17 et 22€

A la fin du XIXe siècle, il fallait cinquante heures pour relier la France et la Russie par voie ferrée. En cet hiver 2023, le train magique est de retour. Cette fois, il s’élance de Labège, tiré par une locomotive de toute beauté, le Quatuor Elika, qui réunit quatre musiciens membres de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse – deux violons, un alto, un violoncelle. Ensemble, ils interprètent les quatuors à cordes de Ravel et de Tchaïkovski, deux chefs-d’œuvres qui nous transportent, tout confort, entre des malles bourrées de rêves et d’histoires.

C’est pendant un séjour en Ukraine, chez sa sœur, que Piotr Ilitch Tchaïkovski entend un peintre chanter un air qui lui plaît. Les paroles disent : « Vanya est assis dans son fauteuil et fume la pipe »… Il décide d’utiliser ce chant dans le deuxième mouvement de son premier quatuor à cordes. Nous sommes en 1871. Le compositeur a 31 ans, un âge réputé un peu tendre pour s’attaquer à un quatuor. Mais Tchaïkovski triomphe. Sa partition débute en syncopes, comme si un accordéon fredonnait, elle se poursuit avec « Vanya assis dans son fauteuil », elle s’adonne à une danse paysanne et se termine avec un raffinement qui rappelle Mozart.

Comme son confrère russe, Maurice Ravel a sauté fort jeune dans l’écriture d’un quatuor (il a 27 ans) et il s’est amusé avec un thème populaire dans le deuxième mouvement. Qu’est-ce qui a inspiré le sautillement des pizzicati (les cordes pincées) ? Peut-être une danse espagnole, ou éventuellement une fête basque, puisque Ravel aimait séjourner à Saint-Jean-de-Luz, dans sa région de naissance. Ce Quatuor en fa majeur, conçu entre 1902 et 1903, place sa carrière sur les rails. A la fois limpide et mystérieuse, l’œuvre voyage désormais dans les wagons chaleureux du Quatuor Elika.

Diagora – Centre de Congrès et d'Exposition 150 rue Pierre Gilles de Gennes, 31670 Toulouse – Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:00:00+01:00

© Romain Alcaraz