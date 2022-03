Diagonale Wavelets Le Générateur, 8 avril 2022, Gentilly.

Le Générateur, le vendredi 8 avril à 20:00

À partir d’un protocole de création musicale mutagène et collectif, Diagonale Wavelets se décline en une série de pièces sonores originales en correspondance avec performances, textes, art plastiques et vidéos. En collaboration avec 4 artistes-complices, Julien Haguenauer élabore une création musicale en mobilisant les algorithmes “wavelets transform” – qui serviront ici à produire de nouvelles sonorités singulières à partir d’images, textes et performances, détournant ainsi leur utilisation autour de l’intelligence artificielle et de reconnaissance d’images. Le concert-performance “Diagonale Wavelets“ s’articule ainsi autour d’une succession d’effets de surprise pour le public, où chacune des compositions originales est l’occasion d’un changement de point de vue et de mise en scène. Print Helen (music, code improvisation) Simon Girard (vidéaste ; Konpyuta ) Célia Coëtte (plasticienne) Arnaud Idelon (auteur ; Para-, Collectif 16am) + guests Avec le soutien du CNM et du conseil départemental du Val de Marne (Aide à la résidence Musique)

Tarif plein : 12 € Tarif réduit : 8 €

Art numérique, Concert, musique électronique, musique expérimentale, Performance, Sculpture

Le Générateur 16, rue Charles Frérot Gentilly Val-de-Marne



2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T23:00:00