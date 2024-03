Diabolus in España ! Église luthérienne Saint-Marcel Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Tarif plein: 25€

Tarif réduit: 15€ (étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans)

Le pianiste espagnol Antonio Soria propose

un voyage ibérique et transcendental avec « Diabolus in España ». Autour

des Toccatas et des extraits de l’Art

de la Fugue de Bach, se déroulent des paysages d’ombre et de lumière,

des mélopées arabo-andalouses de Blasco de Nebra à la transe de la

Fantasia Bética de Falla, en passant par le folklore jubilatoire de la

Sinfonia Sevillana de Turina. Un magnifique programme d’un des plus

grands pianistes espagnols.



Programme

J.-S. Bach, Toccata en Fa# mineur BWV 910

M. Blasco de Nebra, Sonata V

F. Correa de Arauxo, 3 glosas sobre el Canto llano de la Inmaculada Concepción de la Virgen María FO 69

J. Turina, Por el río Guadalquivir

J.-S. Bach, Toccata en mi mineur BWV 914

Manuel de Falla, Farruca y Fantasía bética

H. de Cabezon, Dulce memoriae

J.-S. Bach, L’Art de la fugue BWV 1080 (extraits)

Rencontre avec le public

Église luthérienne Saint-Marcel 24 rue Pierre Nicole 75005

Contact : https://www.facebook.com/profile.php?id=61552077582589 https://www.billetweb.fr/pro/bachavec

DR Antonio Soria