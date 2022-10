Diabolo menthe en séance spéciale au Louxor Cinéma Le Louxor, 15 octobre 2022, Paris.

Le samedi 15 octobre 2022

de 11h00 à 13h30

. payant Plein : 10 € Réduit : 8 € -26 ans : 5,50 € Cartes UGC Illimité et CinéPass acceptées. CinéChèque et CCU acceptés.

Cette projection spéciale a lieu le 15 octobre à partir de 11h au Louxor. Elle est suivie d’une rencontre avec Cathy Karsenty, illustratrice de la BD éponyme, et Diane Kurys (sous réserve).

Diabolo Menthe, le film

Septembre 1963, c’est la rentrée des classes. Anne a 13 ans, sa sœur Frédérique en a 15. Elles rêvent de liberté et leur vie, à l’image du monde qui les entoure, est en pleine effervescence. Entre une mère dépassée, un père maladroit, les premiers flirts et la prochaine boum, Anne enfile des collants en cachette et collectionne les mauvaises notes. Le transistor à l’oreille, Frédérique découvre la politique et les garçons. Autour d’elles c’est la ronde des professeurs sévères ou hystériques. Nous sommes dans les années 60 mais l’adolescence est éternelle et les adultes décidément n’y comprennent jamais rien.

« Diabolo menthe met en scène deux sœurs de 13 et 15 ans lors de la rentrée des classes de septembre 1963 entre une mère dépassée, un père maladroit et le temps des premiers flirts et des premières boums. Il s’agit du tout premier long métrage réalisé par Diane Kurys qui, après être apparue dans quelques films (Elle court, elle court la banlieue de Gérard Pirès, F… comme Fairbanks de Maurice Dugowson…), insatisfaite des rôles auxquels elle pouvait avoir accès, avait décidé de se mettre à l’écriture. » Thierry Cheze – Première

La séance spéciale

Film de Diane Kurys, France I 1977 I 1h37, avec Éléonore Klarwein, Odile Michel, Coralie Clement

Cette séance est suivie d’une rencontre avec Cathy Karsenty et Diane Kurys (sous réserve) et Emmanuel Plane. Il y aura également une séance de dédicace de la bande dessinée Diabolo menthe, adaptée du film par Cathy Karsenty et Diane Kurys au salon du Louxor. En partenariat avec la Librairie des Abbesses.

Cette séance est en lien avec l’exposition Le Superposeur, photographies de Emmanuel Plane au salon du Louxor du 20 septembre 2022 au 14 janvier 2023.

Emmanuel Plane