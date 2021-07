DIABLOVINO #3 : LE DIABLE EST DANS LE VERRE AU DOMAINE DE FERRUSSAC La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

DIABLOVINO #3 : LE DIABLE EST DANS LE VERRE AU DOMAINE DE FERRUSSAC 2021-07-17 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-17 23:45:00 23:45:00

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Renaud Rossignol, jeune éleveur de bovins et vigneron passionné, vous fera vivre une expérience totale, à la rencontre de ses bœufs d’Aubrac élevés pendant cinq ans.

Vous pourrez croiser Pompon, un beau « bébé » taureau de 2 ans, et découvrir l’exploitation où sont aussi vinifiés les vins.

17h – 19h : dégustation des vins, olives et huiles des producteurs et vente directe. Verre de vin sérigraphié : 5 €.

19h – minuit : sur réservation obligatoire repas sur réservation (obligatoire) avec le chef Gabin qui cuisinera la viande du domaine de Ferrussac et les produits oléicoles du Mas Palat.

Menu entrée / plat / dessert : 25 €.

Buvette tenue par les vignerons du Diable : vins au verre ou à la bouteille.

Places limitées à 200 personnes.

Billetterie en ligne prochainement.

Les vignerons et producteurs présents :

Domaine des 3 sens

Clos Aguilem

Domaine Chemin Farrat

Le Clos des Combals

Domaine de Ferrussac

Domaine La Rouquette

Mas Palat

Mas de l’Erme

Mas des Brousses

Mas des Colibris

Domaine Nova Solis

L’association « Le diable est dans le verre » réunit une bande de copains vignerons de la Vallée de l’Hérault et du Lodévois-Larzac, mais aussi deux producteurs d’huile d’olives. Ils sont aujourd’hui une vingtaine.

Ensemble, dans un esprit d’entraide et de partage d’expériences, ils organisent des évènements grand public pour promouvoir leur terroir commun et les productions viticoles et agricoles issues de ce territoire.

Pour ce 3e Diablovino – rendez-vous en terres vigneronnes – l’association Le diable est dans le verre vous emmène en voyage au Domaine de Ferrussac, sur le plateau du Larzac à La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries!

+33 4 30 63 84 20

Crédit photo Domaine de Ferrussac : Emmanuel Perrin

dernière mise à jour : 2021-06-14 par