DIABLE D’HOMME – TROUPE BACCHUS Val-du-Layon, 26 février 2022, Val-du-Layon.

DIABLE D’HOMME – TROUPE BACCHUS Place des vignerons Musée de la Vigne et du Vin Val-du-Layon

2022-02-26 – 2022-02-26 Place des vignerons Musée de la Vigne et du Vin

Val-du-Layon Maine-et-Loire

11 EUR Dans une mise en scène de Eddy Oosterlinck, la Troupe Bacchus joue Diable d’Homme, une comédie satanique de Robert Lamoureux !

Si vous ne croyez pas à l’enfer, vous avez bien tort.

Venez découvrir la nouvelle pièce de théâtre de votre Troupe

Bacchus au mois de mars prochain et vous serez convaincus.

Vous y verrez le Diable en personne, miraculeusement présent en

chair et en os sur la scène.

Un Diable qui semble avoir tout pouvoir sur cinq femmes.

Las, c’est sans compter sur l’esprit de finesse de ces femmes.

Notre Lucifer va-t-il gagner la partie ou sera-t-il contraint de

regagner son enfer, la queue entre les pattes ?

Une fantaisie faustienne dans laquelle l’âme de cinq héroïnes de

roman sont l’enjeu d’un contrat passé entre un écrivain et le Diable.

Réservez-vite !

Découvrez la nouvelle pièce de théâtre de la Troupe Bacchus : Diable d’Homme !

la-troupe-bacchus@orange.fr +33 6 45 13 34 32 http://www.latroupebacchus.fr/reservation

Place des vignerons Musée de la Vigne et du Vin Val-du-Layon

