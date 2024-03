DIABLADAS CORPS SOUFFLANT Théâtre Lisieux Normandie Lisieux, mardi 23 avril 2024.

DIABLADAS CORPS SOUFFLANT La marque de fabrique de « La Bell’Im » : esprit latino déjanté et énergie débordante ! Mardi 23 avril, 20h30 Théâtre Lisieux Normandie de 2€ à 12€ // placement libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T20:30:00+02:00 – 2024-04-23T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-23T20:30:00+02:00 – 2024-04-23T22:30:00+02:00

De la rencontre d’une poignée d’amoureux de fanfares et de musique de rue naît, en 1996, La Belle Image. Elevée en plein air à la musique « latino-roots », elle reconnaît ses maîtres parmi les bandas boliviennes, colombiennes et équatoriennes, les percussionnistes caribéens et autres provocateurs d’allégresse. La Belle Image grandit à l’école des « arts de la rue » où elle s’impose grâce à des spectacles alliant puissance de la fanfare, volupté de la danse et transe sud-américaine.

La marque de fabrique de « La Bell’Im » : esprit latino déjanté et énergie débordante !

Corps soufflant, corps hurlant, ils réinventent un corps à corps mi-chair, mi-cuivre. Douze musiciens comme un seul, taquinent du bout de leurs pieds diabladas sautillants, morenadas et autres musiques d’ici et d’ailleurs. La Bell’im épouse les lieux où elle va, s’adapte en un clin d’œil aux ruelles et boulevards… et va « endiablasser » le Théâtre Lisieux Normandie !

TEASER :

https://www.youtube.com/watch?v=S0bhFSDB2oI&t=17s

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa-theatre@agglo-lisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.61.12.13 »}] [{« data »: {« author »: « Cie La Belle Image », « cache_age »: 86400, « description »: « La Belle Image : u00e9nergique, puissante et raffinu00e9e.nDepuis plus de vingt ans, ses musiciens mu00e8nent un travail de recherche sur les musiques latino-amu00e9ricaines afin de les partager avec le public dans le cadre de spectacles choru00e9graphiu00e9s.n »Diabladas Corps Soufflant « nDirection musicale : La Belle ImagenChoru00e9graphies : Olivier GERMSER (Cie Tango Sumo)nCostumes : Aude GestinnVidu00e9o : Node and The papas , ru00e9alisu00e9e le 20 mai 2019 au Festival Baule d’AirsnSpectacle ayant reu00e7u le soutien de la commune de Baule (45), la DRAC Centre – Val de Loire, Le Fourneau, CNAREP de Brestnwww.labelleimagefanfare.com », « type »: « video », « title »: « La Belle Image : Teaser Diabladas Corps Soufflant », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/S0bhFSDB2oI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=S0bhFSDB2oI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC5GGJ-2Fa6Zi9PuIVCsKkBQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 17 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=S0bhFSDB2oI&t=17s »}]

theatre musique

V Brusseau