Dià de los muertos Jardin d’acclimatation Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Du samedi 07 octobre 2023 au dimanche 12 novembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. payant

Pour les vacances de la Toussaint, venez découvrir « Día de los Muertos » et embarquez pour un voyage au Mexique, sans quitter Paris !

« Día de los Muertos » est une fête populaire ancrée dans la culture mexicaine. Dans les rues où se mêlent des myriades de fleurs aux couleurs extravagantes, cavaleras et papel picado, les mexicains se réunissent pour chanter et danser. Du samedi 7 octobre au dimanche 12 novembre, le Jardin d’Acclimatation vous convie à cet événement effroyablement festif !

Le parc, ses 42 manèges et attractions, ses 450 animaux et oiseaux, ses 18 hectares de promenades, accueillent squelettes, mariachis, danseurs et « artistes de feu ». Autant de rencontres que vous n’oublierez pas !

LA RIVIÈRE ENVOÛTÉE

Rivière enchantée ? Non… envoûtée ! Qui sera assez courageux ou assez fou pour naviguer sur la plus terrifiante des rivières ? Vous ou vos enfants ? Montez à bord de nos barques fantômes pour une croisière mouvementée… Vos genoux s’entrechoquent déjà !

À travers une inquiétante nappe de brouillard, essayez de ne pas vous faire surprendre par la horde de squelettes, les calaveras, qui vous sourient de toutes leurs dents, osez traverser l’ossuaire rempli de crânes couronnés de cempasuchil, ces œillets qui, traditionnellement, ornent autels et tombes pour la fête des morts mexicaine.

Poursuivez votre navigation, mais surtout, prenez garde à ne pas réveiller les araignées ! Elles pourraient surgir de tous les côtés…

BAILE DEL FUEGO

Chaque soir, à la nuit tombée, lorsque les fantômes se réveillent, un étrange cortège fera le tour du Jardin d’Acclimatation en procession…

Ne manquez pas la parade des squelettes, catrinas, danseurs, mariachis et « artistes de feu » ! Venez applaudir le spectacle mexicain qui viendra conclure ce final endiablé !

Préparez-vous à frissonner !

Jardin d’acclimatation 45 avenue du Mahatma Gandhi 75016 Paris

Jardin d'acclimatation 45 avenue du Mahatma Gandhi 75016 Paris

