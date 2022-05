Dia de los muertos au zoo

Dia de los muertos au zoo, 31 octobre 2022, . Dia de los muertos au zoo

2022-10-31 – 2022-10-31 0 0 EUR Participez au Halloween du Zoo d’Asson. Le jour des morts mexicains, venez déguisés et profitez des animations organisés toutes la journée :

– cherchez les bonbons cachés dans le zoo : de 10h à 12h

– jeux gratuits l’après-midi : de 14 heures à 16 heures

Seules les animations sont gratuites, les entrées restent payantes. Animations accessibles aux visiteurs du parc.

