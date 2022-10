Día de las Muertas : Installation artistique pour sensibiliser aux violences de genre Maison de l’Air Paris Catégories d’évènement: île de France

Installation artistique pour sensibiliser aux violences de genre Le projet Día de las Muertas, initié en 2020 par l’association Magnitude Zéro, cherche à sensibiliser aux violences de genre à travers des actions culturelles et artistiques participatives se fondant sur un travail de recherche. Cette année l’installation questionnera les violences de genre et les féminicides dans le cadre de la migration. Elle prendra la forme d’un accrochage artistique explorant les violences que les femmes peuvent subir dans leur pays d’origine, sur les routes migratoires mais également dans leur pays d’accueil. Vous serez invité.es à entreprendre un voyage sensible et immersif en découvrant les œuvres des artistes mobilisé.e.s pour l’occasion et en participant à des ateliers créatifs ainsi qu’à des temps d’échanges organisés avec nos partenaires. Entrée libre et gratuite ! Contact :

