Día de las muertas 2023 Maison de l’Air Paris, 3 novembre 2023, Paris.

Du vendredi 03 novembre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Installation artistique pour sensibiliser aux violences de genre.

Du 3 au 25 novembre à la Maison de l’Air du Parc de Belleville, notre association tiendra l’édition 2023 de son projet Día de las Muertas.

Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), les femmes et les filles représentent environ 50% de toute la population migrante. Lorsque des femmes migrent d’un pays à un autre pour diverses raisons, telles que des opportunités économiques, des conflits ou des demandes d’asile, elles peuvent être confrontées à des risques accrus de violences sexuelles en raison de leur statut de migrantes. Pour cette raison, cette année, nous questionnons le lien entre les migrations féminins et les violences sexuelles.

Ayant pour but de sensibiliser aux violences de genre, notre mission est de montrer que les féminicides ne se résument pas qu’à des données statistiques. Les victimes ont des noms, des histoires et il est important de les raconter.

Au programme, une installation mêlant créations artistiques et recherches sociologiques, ateliers de sensibilisation pour adultes et enfants et temps d’échanges.

Entrée libre et gratuite !

Contact :

contact@magnitudezero.org

Maison de l’Air 27 Rue Piat 75020 Paris

Magnitude Zéro