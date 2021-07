Paris Petit Bain Paris Di Laif Petit Bain Paris Catégorie d’évènement: Paris

Di Laif Petit Bain, 13 août 2021-13 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 13 août 2021

de 18h à 0h

gratuit

Di Laif jouera à Petit Bain le 13 Aout 2021 Di Laif Tambours ancestraux, voix latines et basses profondes, tels sont les ingrédients principaux des voyages musicaux créés par Di Laif. Son projet est né dans les terres volcaniques du Guatemala, il habite aujourd’hui à Paris et collabore régulièrement avec les labels Frente Bolivarista, QTZLCTL ou encore Shika Shika. Après un premier passage sur la terrasse de Petit Bain en 2019, Di Laif y revient cet été avec un nouveau dj set tropical ! Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)

Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

2021-08-13T18:00:00+02:00_2021-08-14T00:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Petit Bain Adresse 7 port de la Gare Ville Paris lieuville Petit Bain Paris