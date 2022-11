D’HIER POUR DEMAIN

2022-11-28 – 2023-01-16 Exposition : pour un Noël plus durable, venez découvrir cet espace chaleureux aménagé uniquement d’objets de seconde main. De quoi faire plaisir et dénicher des cadeaux uniques dans une démarche responsable. En partenariat avec l’association Second Souffle 21, recyclerie solidaire à Époisses dernière mise à jour : 2022-11-24 par

