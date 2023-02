DHAFER YOUSSEF STREET OF MINARETS L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT, 10 février 2023, PERPIGNAN.

L'ARCHIPEL (L-R-22-2/205/234/362/364) présente DHAFER YOUSSEF
Streets of Minarets
Entre la grammaire musicale de sa Tunisie natale et celle du jazz le plus moderne et le plus aiguisé, le maître du oud, vocaliste et compositeur développe depuis plus de trente ans une identité stylistique inimitable et passionnante. C'est avec son quintet qu'il se produit pour la première fois à L'Archipel.

L'ARCHIPEL – SALLE GRENAT
PERPIGNAN
10 février 2023, 20:30
Tarif : 32.5 euros

Accès PMR : 04 68 62 62 00

Entre la grammaire musicale de sa Tunisie natale et celle du jazz le plus moderne et le plus aiguisé, le maître du oud, vocaliste et compositeur développe depuis plus de trente ans une identité stylistique inimitable et passionnante. C’est avec son quintet qu’il se produit pour la première fois à L’Archipel.

