Dhafer Youssef en concert à La Seine Musicale ! Seine Musicale Boulogne Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

île de France

Dhafer Youssef en concert à La Seine Musicale ! Seine Musicale, 17 février 2023, Boulogne Billancourt. Le vendredi 17 février 2023

de 20h30 à 23h00

. payant De 31€ à 58€ Dhafer Youssef en concert à La Seine Musicale ! Dhafer Youssef est l’un des joueurs de oud les plus inventifs du monde, il a réussi à libérer cet instrument de son rôle traditionnel et à l’introduire dans le jazz. Par sa spiritualité et son mysticisme, sa musique s’imprègne du Soufisme dont il porte l’héritage. Dhafer Youssef a joué avec des musiciens de tous les coins du globe, y compris Herbie Hancock, Zakir Hussain… Figure de la scène contemporaine du jazz fusion, l’étrange et envoûtante beauté de sa musique sont un voyage où dialoguent l’Orient et l’Occident. Un rendez-vous immanquable à la Seine Musicale le 17 février prochain à 20h30 ! Seine Musicale Ile Seguin 92100 Boulogne Billancourt Contact : https://www.laseinemusicale.com/spectacles-concerts/dhafer-youssef-street-of-minarets/

E

Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt, île de France Autres Lieu Seine Musicale Adresse Ile Seguin Ville Boulogne Billancourt lieuville Seine Musicale Boulogne Billancourt Departement Paris

Seine Musicale Boulogne Billancourt Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/

Dhafer Youssef en concert à La Seine Musicale ! Seine Musicale 2023-02-17 was last modified: by Dhafer Youssef en concert à La Seine Musicale ! Seine Musicale Seine Musicale 17 février 2023 Boulogne-Billancourt Seine Musicale Boulogne Billancourt

Boulogne Billancourt Paris