DHAFER YOUSSEF Auditorium de La Seine Musicale, 17 février 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

DHAFER YOUSSEF Auditorium de La Seine Musicale. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 35.0 à 75.0 euros.

Auditorium de La Seine Musicale BOULOGNE BILLANCOURT Ile Seguin Hauts-de-Seine

JAZZ, MUSIQUES DU MONDE

DHAFER YOUSSEF



DISTRIBUTION

Dhafer Youssef, oud, voix

Nguyên Lê, guitare

Daniel Garcia, piano

Pablo Martin Caminero, contrebasse

Romain Labaye, basse

Shayan Fathi, batterie

Adriano Dos Santos, percussions

Miron Rafajelovic, trompette



Généreusement sans frontières, la programmation Jazz et Musiques du monde de La Seine Musicale vous propose dans son Auditorium des concerts uniques couvrant un large spectre de styles. Groove et improvisation au rendez-vous !



Maître du oud, chanteur et compositeur, Dhafer Youssef est à l’avant-garde d’un mouvement de musique contemporaine qui réunit l’Orient et l’Occident. Il est l’un des joueurs de oud les plus inventifs du monde et a réussi à libérer cet instrument de son rôle traditionnel et à l’introduire dans le jazz.

Né en 1967 dans un village de pêcheurs tunisien, il apprend ses premiers rudiments de musique avec son grand-père en chantant des versets du Coran. Mais Youssef préfère écouter la radio dans la cuisine de sa mère. Il se produit en public pour la première fois alors qu’il n’a que 5 ans et fait résonner sa voix du haut du minaret de la mosquée. À 18 ans, il quitte sa Tunisie natale pour étudier la musique à Vienne. Il y reste 13 ans puis s’envole pour New York.

Dhafer Youssef a joué avec des musiciens de tous les coins du globe, y compris Herbie Hancock, Zakir Hussain… et a reçu de nombreuses récompenses. Il est lauréat du prestigieux Dutch Edisson Award et de deux BBC-Awards. Sa voix haut perchée de muezzin et son oud voluptueux lui ont valu d’être remarqué à l’Echo Jazz. Figure de la scène contemporaine du jazz fusion, l’étrange et envoûtante beauté de sa musique sont un voyage où dialoguent l’Orient et l’Occident.

